Hinchas del Once Caldas invadieron la cancha, golpearon a los jugadores, a la Policía y mucho más

Once Caldas

Hinchas invadieron el campo y agredieron a los jugadores del Once Caldas. El lamentable episodio ocurrió en la recta final de un partido. Pero so no fu todo, porque los desmanes continuaron fuera del estadio.

En la noche del 18 de abril de 2023, Once Caldas enfrentó a Alianza Petrolera en el Estadio Palogrande de Manizales. Pasando el minuto 90, el ‘Blanco Blanco’ estaba perdiendo 1-2 y, en menos de nada, seguidores del equipo invadieron la cancha.

Ante la entrada de los violentos al campo, el partido se detuvo. Sin embargo, todo se salió de control y los jugadores fueron brutalmente golpeados por varias personas que llegaron al campo de juego. Incluso, integrantes de la logística del estadio, quienes intentaron controlar a los invasores, fueron agredidos.

Invasión de campo en el Palogrande de Manizalez al minuto 89 de juego, @oncecaldas 1-2 @APetrolera, agresión a jugadores y enfrentamientos con la logística del estadio, complicado el tema en la capital caldense. pic.twitter.com/jSokgcsCVS — Alfonso Morales Movilla (@PonchoMorales85) April 19, 2023

Público asistente al partido entre @oncecaldas frente a @alianzapetrole1 irrumpieron en el encuentro deportivo e ingresaron a la cancha en el estadio #Palogrande de Manizales para reclamar a jugadores y a dirigentes por el mal rendimiento del onceno blanco en el torneo. pic.twitter.com/QvcERRBZhw — Caracol Radio Caldas (@CaracolCaldas) April 19, 2023

La pelea a las afueras de Palogrande.

Los lamentables hechos de violencia no se quedaron solo dentro del Estadio Palogrande, pues hubo enfrentamientos con la Policía a las afueras. En varios videos quedó registrado como efectivos de la Policía y seguidores del equipo caldense se enfrentaron.

Este es el panorama afuera del estadio Palogrande. pic.twitter.com/0NPVwQhGcp — Periódico LA PATRIA (@lapatriacom) April 19, 2023

El ataque a bus del Once Caldas.

A solo horas del partido contra Alianza Petrolera, el plantel del Once Caldas iba camino al Estadio Palogrande. En medio del trayecto, el bus que transportaba al ‘Albo’ fue atacado con piedras, por lo que el vidrio frontal del vehículo terminó roto.

Eso no fue todo, pues el vehículo también fue impactado por bolsas con sangre. El repugnante hecho dejó ensangrentados las calles de Manizales y causó revuelo entre los habitantes de la capital caldense.

Así quedó el bus del Once Caldas luego de ser atacado por hinchas antes de llegar al estadio Palogrande. Le tiraron dos bolsas de sangre a su paso por el túnel del romboy de la universidad Nacional.



¡Así no muchachos! pic.twitter.com/HDyuGz93S8 — Luis Henao Montoya (@LuisHenao_M) April 18, 2023

