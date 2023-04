Cogieron a piedra el bus del Once Caldas y hasta le lanzaron bolsas de sangre

Bus del Once Caldas (Twitter, @Juaneslc11 / Instagram, @oncecaldasoficial)

El bus del Once Caldas fue atacado cerca del Estadio Palogrande de Manizales y las imágenes causaron indignación en las redes sociales. El vehículo, que transportaba a los jugadores, terminó afectado y todo en la previa de un partido de la primera división del fútbol colombiano.

En la tarde del 18 de abril de 2023, a solo horas del partido contra Alianza Petrolera por la Fecha 14 de la Liga BetPlay 1-2023, el plantel del Once Caldas iba camino al Estadio Palogrande de Manizales. En medio del trayecto, el bus que transportaba al ‘Albo’ fue atacado con piedras, por lo que el vidrio frontal del vehículo terminó roto.

Eso no fue todo, pues el vehículo también fue impactado por bolsas con sangre. El repugnante hecho dejó ensangrentados las calles de Manizales y causó revuelo entre los habitantes de la capital caldense.

Hinchas del Once Caldas reaccionaron el penoso ataque.

El ataque al bus del Once Caldas no tardó en provocar todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los hinchas del ‘Blanco Blanco’ rechazaron lo ocurrido, pues son conscientes que la violencia no es forma de expresar molestia por la delicada situación deportiva del equipo. Sin embargo, hubo quien respaldó el ataque porque consideró que transmite legítimamente el malestar de la hinchada.

En las malas se muestra que estamos ahí, no con este tipo de actos delincuenciales

