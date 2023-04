“Es de estúpidos”: Óscar Córdoba y su dura sentencia sobre James Rodríguez

Este jueves, James Rodríguez anunció que no continuará jugando para el Olympiacos de Grecia. Tanto el volante colombiano como el club de El Pireo informaron que su vínculo contractual se terminó de común acuerdo entre las partes.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del fútbol, pues aunque el ‘10′ no había sido una figura descollante en el equipo, sí había tenido actuaciones aceptables, además de todavía tener por delante algunos meses de contrato. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y en los programas deportivos colombianos se habló del tema.

Vea acá: “Autodestrucción”: en España recordaron a James y cómo “echa su carrera a perder”

Óscar Córdoba y su dura sentencia sobre James Rodríguez

En el programa ‘ESPN F90′ obviamente se habló sobre la inesperada salida de James del Olympiacos. Uno de los panelistas fue el exarquero de la Selección Colombia Óscar Córdoba, que no se guardó ni una sola palabra al definir las últimas actuaciones del nacido en Cúcuta.

Francisco ‘Pacho’ Vélez manifestó que quizás lo que ocurre con James es que el fútbol no lo satisface totalmente, pues no se concibe que una persona con ese talento no sea tan bien valorado por la misma persona. El conductor le preguntó a sus compañeros si James a sus 31 años podría moldear su carácter para evitar este tipo de situaciones.

Vea también: James habría ‘dado la cara’ para revelar principal motivo de su salida del Olympiacos

El legendario guardameta que hizo parte y fue varias veces campeón con Boca Juniors, además de haber estado en Europa, recordó una frase del técnico argentino Carlos Bianchi, la cual señala que “errar es de humanos, volver a errar es de estúpidos” para indicar una gran cantidad de errores de Rodríguez.