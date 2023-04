Checo Pérez habría negado un autógrafo y foto a niño, acusa periodista de ESPN

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez está envuelto en una polémica, después de que fue acusado de negarse a firmar un autógrafo y a una fotografía con el hijo del periodista de ESPN Miguel González.

Fue a través de redes sociales en donde el integrante de programas como Sportcenter arremetió contra el corredor de Red Bull e incluso señaló que el niño salió con lágrimas en los ojos.

“Gracias a Checo Pérez por ignorar y darle la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante. Incrédulo, me acerqué para preguntarte si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia. Esta vez las lagrima que provocaste no fueron de emoción. El niño esperó a que terminaran y salieran para no ser impertinente, qué pena que te moleste que un niño te pida una foto, aunque estás en todo tu derecho de negarla Checo Pérez. Por cierto la basura de la mesa se recoge. La educación también se enseña y se aprende en familia”, se lee en el mensaje.

Checo

Ante la acusación, decenas de usuarios se quejaron de la actitud del piloto mexicano e incluso compañeros de Miguel González como Mauricio Ymay y José Ramón Fernandez reaccionaron a la situación.

“Caray, que lastima. Un minuto que a él no le quitaba nada y que a tu hijo le hubiera cambiado el día. Esos detalles son los que hacen distintos a los más grandes”, expuso Ymay, “Qué pena Miguel, me sorprende esto”, escribió José Ramón Fernández.

Por si no lo viste: América logra espectacular remontada en el Azteca y se lleva el triunfo ante Rayados

Hasta el momento, el piloto mexicano no ha reaccionado ante la acusación del periodista. Cabe recordar que Sergio Pérez se encuentra en un periodo de descanso por parte de la F1 antes de reiniciar actividades con el GP de Azerbaiyán, el 30 de abril.

Por otra parte, en algunas entrevistas, Sergio Pérez ha pedido respeto a su espacio personal cuando se encuentra con su familia.

“No me agrada mucho que no respeten cuando estoy pasando tiempo con mi familia o comiendo, es un tiempo muy preciado y a veces se pierde un poco ese respeto hacia tu privacidad”, señaló.