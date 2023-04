“No la escuché”, DT rival fue claro sobre la hinchada de Millonarios

A Julio César Vaccari, entrenador de Defensa y Justicia, le preguntaron por el aliento de la hinchada de Millonarios en el debut de la Copa Sudamericana y el fue enfático en decir que ni los vio ni los escuchó. Eso no es lo suyo.

Por la primera jornada del certamen continental, el cuadro Embajador se impuso 3-0 al cuadro argentino dejando una gran sensación entre sus fanáticos.

La victoria llenó de entusiasmo a la tribuna que se hizo sentir, tanto que fue lo que se le ocurrió preguntar a un periodista en la rueda de prensa.

Vea acá: Piqué se hizo portada de revista junto a Clara Chía por apasionado motivo

Vaccari no vio ni escuchó a la hinchada de Millonarios

En la conferencia de medios, un periodista sorprendió al entrenador Julio César Vaccari que lo centró y le hizo saber que lo suyo no es andar pendiente de las tribunas sino de lo que pasa en la cancha.

No los vi ni los escuché

“No sé qué quieres que te diga de la hinchada. La verdad que no tengo ni idea. En realidad no la vi, no la escuché, no nada”.

En lo mío

“Uno lo que está es atento y concentrado en el partido. Estaría haciendo muy mal mi trabajo si le presto atención es a la hinchada”.

Millonarios arrancó con pie derecho

Un doblete del goleador Leonardo Castro y un tanto del capitán David Silva impulsaron este martes a Millonarios en su debut en el Grupo F de la Copa Sudamericana, en el que el club colombiano goleó por 3-0 al argentino Defensa y Justicia, campeón del torneo en 2020 que dejó una floja imagen en Bogotá.

Los Embajadores, dirigidos por Alberto Gamero, aprovecharon un buen segundo tiempo para llevarse su primer triunfo en el torneo a expensas de un rival que no mostró su mejor cara y tendrá que empezar a remar contracorriente en un grupo del que también hacen parte Peñarol y América Mineiro.

Vea acá: Casi se equivocan: gravísimo error de la Conmebol con el Deportivo Cali

En el primer tiempo ninguno de los dos equipos logró dominar con claridad el encuentro, tampoco pudieron ser muy profundos y hubo pocas opciones de gol.

El 1-0 llegó al 58 luego de que el árbitro, tras revisar el VAR, pitara un penalti por una mano en el área del defensor Tomás Cardona tras un centro de Castro.

El artillero tomó el balón y sacó un derechazo imposible de atajar para Unsain por lo fuerte que salió el remate.

Primero llegó el 2-0 en un contragolpe en el que el central costarricense Juan Pablo Vargas le mandó un pase largo a Castro que condujo, entró al área y sacó un zurdazo para vencer a Unsaín al 69.

Tres minutos después, en otro contraataque, Castro condujo hasta el área y habilitó a Silva, que con tiempo y espacio, dejó tirado al portero visitante para cerrar la primera victoria de los colombianos en esta edición del torneo.

En la segunda jornada del Grupo F, el Halcón de Varela recibirá al América Mineiro el 19 de abril y un día después Millonarios visitará a Peñarol.