¿Volverá a casa? Xavi soltó una ‘perlita’ de Messi y un posible regreso a Barcelona

Lionel Messi está próximo a finalizar el contrato con el París Saint-Germain. Todo indica que no renovará con el club francés y hay una relación casi que rota con un sector de la fanaticada, al no perdonarle las dos últimas eliminaciones del equipo en Champions League.

Hay muchos rumores de una posible ida de Lionel Messi a varias ligas; sin embargo, el que ha tomado más fuerza en las últimas horas se trata de un regreso al FC Barcelona. El vicepresidente del club, Rafa Yuste, afirmó que se reactivaron conversaciones con el entorno del campeón del mundo.

Guiños van y guiños vienen. Hasta el propio entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, fue consultado sobre el tema.

El DT aseguró que no es el momento de hablar del regreso del argentino del Paris Saint-Germain Leo Messi al Camp Nou, si bien puntualizó que “sería el primero” que le gustaría que el delantero volviera a vestir la zamarra azulgrana.

Xavi compareció en la rueda de prensa previa el encuentro liguero contra el Elche y tuvo que responder a muchas respuestas relacionadas con el futuro del exjugador azulgrana.

“Tengo amistad y mucho contacto con Messi. De aquí a que (su fichaje) se vaya a hacer, hay un mundo. Sería el primero que me gustaría que regresara, pero creo que no es el momento de hablar de ello. Nos jugamos dos títulos en el próximo mes y no es el momento de hablar de ello”

— Xavi Hernández