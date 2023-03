“Que me maten, pero...”, Hernán Torres explotó contra la prensa tras ganarle al Junior

Así como el Junior de Barranquilla debía clasificar sí o sí para evitar cualquier crisis profunda, el Deportes Tolima pasaba por un momento similar y, con la victoria 1-0 y el tiquete a la fase de grupos, se le alivianó la carga a Hernán Torres, el DT del ‘Vinotinto’, quien corría por la cuerda floja para su continuidad.

El equipo de Ibagué venció 1-0 al ‘Tiburón’ en el Estadio Manuel Murillo Toro, con un solitario gol de Junior Hernández, quien fue el verdugo para la ola de críticas que existe en contra del rival. Torres vivió el partido con intensidad y, por supuesto, sacó pecho de la victoria.

¿Qué dijo Hernán Torres?

A través de la conferencia de prensa, posterior al cotejo frente al club barranquillero, el estratega pasó cuenta de cobro por su equipo y se mostró un poco hostil frente a los periodistas que asistieron.

El DT fue claro en lo siguiente: no va a renunciar jamás del Tolima, pese a que algunos dijeron que su ciclo ya estaba cumplido con el equipo.

“Yo trabajo muy duro como para dejar las cosas tiradas. No voy a salir corriendo y renunciar (...). Que me maten, pero no voy a renunciar, solamente hasta cuando el dueño diga. El fútbol es eso”, señaló en rueda de prensa.

Pero además, hubo un gesto de Hernán Torres que no gustó mucho entre la prensa. El DT señaló directamente a un comunicador que asistió, pasándole ‘factura’ por decirle que el ciclo tal vez había terminado (vea el minuto 1:14).

Es más, el detalle no pasó desapercibido en redes sociales y produjo alguna crítica. “De mal gusto señalar a los periodistas así” o “qué errado comentario”, fueron algunos de los reproches.

¿Cuánta plata se aseguró el Tolima?

Por ganar, tal vez, el partido más importante del semestre, el ‘Pijao’ se aseguró 900 mil dólares, premio destinado por acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El Tolima quedó en el bombo 2 de cara al próximo sorteo; por su parte, Santa Fe quedó instalado en el 1.