“Me da asco”: Pintó ‘explotó’ y se ‘salió de la ropa’ con varios periodistas

Por la séptima jornada de la Liga BetPlay 2023-I, Millonarios recibe este domingo al Deportivo Cali, luego de conseguir su clasificación a la tercera ronda de la fase previa de la Copa Libertadores. Tanto los de Alberto Gamero como los dirigidos por Jorge Luis Pinto esperan volver al triunfo en el rentado local, luego de caer frente al Once Caldas y al Deportivo Pereira, respectivamente, en la jornada anterior.

Como ya se volvió costumbre, fiel a su estilo, Pinto no para de dar declaraciones explosivas. Cabe recordar que primero criticó la forma de jugar y de ‘quemar tiempo’ de Rionegro Águilas Doradas. Entre semana también lo hizo con el ‘Grande Matecaña’, cuadro que, según el santandereano, se cansó de cortar “el ritmo del partido”.

Este domingo, el diario ‘El País’ de Cali publicó una entrevista con el estratega que hiciera historia con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014. Entre varios temas, Pinto habló sobre la amenaza del descenso y señaló que este término no está en su “léxico”, haciendo alusión a que no contempla la posibilidad de que el ‘Azucarero’ baje a segunda división.

Otro de los asuntos que se tocaron en esta conversación fue el del supuesto enfrentamiento que Pinto habría tenido con el futbolista Germán Mera tras la derrota como locales ante el Pereira. El entrenador no dejó de mostrar su asombro por este tipo de informaciones periodísticas y señaló como vergonzoso que le quieran “encontrar problemas” como sea.

Incluso, Pinto señaló que luego de una amplia trayectoria en el balompié, le da “asco” estar peleando con “periodistas mentirosos y falsos”. Añadió que este tipo de cosas era de las que más temía antes de regresar a la capital vallecaucana, lo que allí se conoce como el ‘bochinche’.

El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista.

Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche.

— Jorge Luis Pinto