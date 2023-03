Casi abandonan: hinchas del Cali no aguantaron la derrota ante Pereira

Algunos hinchas de Deportivo Cali no soportaron perder contra Deportivo Pereira y varios de ellos fueron captados por la transmisión oficial abandonando antes de terminar el partido.

En las redes sociales no dejaron pasar por alto ese detalle y en varias cuentas han replicado la situación que se dio en el duelo pendiente de la jornada 1 del fútbol colombiano.

El equipo dirigido por Jorge Luis Pinto nada que despega en el campeonato y a sus hinchas parece que no les convence lo que están viviendo.

Hinchas de Cali abandonaron contra Pereira

En varios videos compartidos en las redes, se logró apreciar a los seguidores del equipo Verdiblanco saliendo del estadio cuando todavía restaban casi 7 minutos por jugar.

Pinto se queja de la quemadera de tiempo

“Yo he defendido esta teoría, la tarjeta amarilla para el arquero faltando cuatro minutos; segundo, yo no considero correcto que porque en Colombia hay cárceles y jueces sea permitido matar ‘no, hay que dejar matar’, no, aquí también, los árbitros creen que porque se recupera el tiempo es lo mismo después, no es lo mismo, es totalmente diferente, porque el trámite se ha parado, yo pienso que hay una equivocación grandísima sobre ese tema y yo lo voy a defender como sea, digan lo que quieran decir. Los árbitros tienen que participar más de la continuidad de juego y obligar a los jugadores a que no se paren los partidos, pero no para sacarle una tarjeta al minuto 94 a un jugador, eso no”.

Reclamo de Pinto a Alejandro Restrepo

“Ustedes dicen que Pinto jode, Pinto habla, vean el partido, lo que he pedido, el otro día lo dije contra Águilas y hoy lo repito, eso es lo que me asombra que ustedes conceptúen sobre eso, que crean que es pura disculpa mía, no, así se lo dije al profesor Restrepo, que ese no era fútbol, que nosotros tenemos que defender el fútbol”.

Juego efectivo

“Yo por ejemplo en Ibagué, quién dijo que yo había hecho una cosa de esas, el tiempo de juego lo dice, de ninguna manera, ni promuevo con los jugadores porque no me gusta y ellos lo saben, yo invito a que defendamos el fútbol, el espectáculo”.