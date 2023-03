“Que me lo diga de frente”, se le apareció el ‘Coco’ cuando rajaba de él

Javier Correa, jugador de Santos Laguna, y Eduardo Arce, director técnico del Puebla, protagonizaron un par de acalorados encuentros durante este fin de semana en el fútbol de México.

El hecho se dio este domingo cuando el Santos Laguna venció por 3-2 al Puebla por la jornada 9 de la Liga MX.

En dicho encuentro fue protagonista el colombiano Harold Preciado que abrió el marcador en favor de los dueños de casa.

Jugador y DT rival protagonizaron acalorado careo en México

Fue en la sustitución del argentino Javier Correa que se calentó todo por primera vez. Cuando era reemplazado, Eduardo Arce, DT de Puebla, le dijo algunas cosas que no le gustaron al jugador.

Ambos intercambiaron insultos, e incluso el atacante corrió hacia el entrenador, pero fueron separados. Esto durante el partido.

Posterior al juego, Correa era entrevistado y preguntado por el tema, a lo que dijo que “el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores de él. No a ver si yo salgo rápido o no. Es la segunda vez que me lo hace”.

¡EL momento televisivo de la Liga MX 🇲🇽!



Javier Correa del Santos Laguna discutió fuerte en pleno partido con Eduardo Arce, DT del Puebla. Hasta ahí nada raro, pero cuando el argentino daba una nota post partido y vio al DT rival se le fue al humo. 🥊



pic.twitter.com/whVN35Lsbp — Zona 10 (@ZonaDiez_OK) March 1, 2023

Y decía: “Me gustaría que me diga de frente todas las cosas que gritó, pero como ni tiene huevos no me lo va a decir. Me gustaría que me lo diga de frente”.

Para sorpresa de todos, en ese mismo momento apareció en escena el entrenador en cuestión. Correa se fue a buscarlo nuevamente y protagonizaron un tenso careo que se ha viralizado en redes sociales.