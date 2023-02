Juan José Lafaurie criticó a personas trans por una ‘fake news’ y hasta sus ‘haters’ lo apoyaron

El comentario de Juan José Lafaurie sobre polémica por la victoria de personas trans en competencia de ciclismo abrió un gran debate. Lo llamativo fue que todo surgió por una ‘fake news’ que se viralizó en las redes sociales.

El 21 de febrero de 2023, Juan José Lafaurie, el hijo de María Fernanda Cabal y reconocido crítico del gobierno de Gustavo Petro, hizo un tuit bastante llamativo sobre relacionado con la comunidad trans. Recientemente, en redes sociales se viralizó la fotografía de dos personas trans que quedaron en primer y segundo lugar en una competencia de ciclismo supuestamente femenina. En la imagen puede verse que el tercer lugar fue ocupado por una mujer que decidió subirse al podio con su hijo.

Dicha fotografía reabrió el debate sobre la inclusión de personas trans en competencias femeninas y eso fue a lo que apuntó Juan José Lafaurie. Según Lafaurie, incluir a personas trans en este tipo de competencias termina siendo contraproducente.

“Dos hombres naturales, que se creen mujeres, celebran ganar el primer y segundo puesto de una competencia femenina de ciclismo. El tercer puesto fue para una mujer y madre natural. Lo siento, pero esta inclusión excluye”, Juan José Lafaurie

Aunque Juan José Lafaurie tiene una amplia comunidad de críticos en Twitter, su comentario, sorpresivamente, tuvo bastante respaldo. De hecho, hubo quien dejó de lado su desprecio hacia él para respaldarlo.

¿Cuál es la historia detrás de la fotografía de las personas trans?

La fotografía se hizo viral bajo el argumento de que era el podio de una competencia femenina, pero esto no es cierto. La competencia ciclística se realizó en el Reino Unido y estuvo dirigida a personas no binarias, es decir, personas que no se identifican como hombres o mujeres, entre los que suelen haber una amplia comunidad trans.

De hecho, la competencia que se realizó en 2022 emitió un comunicado oficial explicando su enfoque, el cual tiene un objetivo de inclusión muy claro.