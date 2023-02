Bucaramanga se quiso burlar de Nacional en Twitter y le sacaron en cara su ‘palmarés’

Atlético Bucarmanga vs. Atlético Nacional (Tomada de Twitter: @ABucaramanga)

Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional disputaron el partido que cerró la jornada de domingo perteneciente a la quinta fecha de la Liga BetPlay 2023-I. ‘Leopardos’ y ‘Verdolagas’ igualaron a un tanto, luego de un entretenido juego que tuvo emociones en ambas áreas.

El cuadro que abrió el marcador fue el ‘Verde de la Montaña’, que al primer minuto del tiempo de adición de la primera mitad, se fue en ventaja gracias a un penalti cobrado por Tomás Ángel, quien concretó así tres goles en los últimos dos encuentros.

Sobre el minuto 45+1, Tomás Ángel le dio la ventaja al equipo de Paulo Autuori con una buena ejecución de penalti, la cual fue adivinada por James Aguirre, pero por su potencia y ubicación no pudo ser desviada.

En la cuenta de Twitter del Atlético Bucamaranga publicaron un trino anunciando este tanto, pero lo hicieron de una forma particular. En lugar de mencionar el nombre del equipo antioqueño, lo reemplazaron por el emoji de un pan, para relacionarlos con el apodo que en algunas partes del país le tienen a los aficionados ‘verdolagas’: panaderos.

Pero Bucaros, respete al Nacio… disque 🥖… 🤣🤣🤣👍🏼 https://t.co/W4KVJWaCdq — O Porvizar (@PortzarO) February 20, 2023

Las respuestas no se hicieron esperar y mientras algunos se reían del tuit, los usuarios seguidores de Nacional manifestaron que el “panadero” no es ninguna ofensa y le sacaron en cara a la persona que maneja la cuenta del Bucaramanga, que su equipo no tiene ni una sola estrella.

No títulos + equipo de la B = no opinión https://t.co/KKVsCgckhf — Ángel. (@AngelH204) February 20, 2023