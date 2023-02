Óscar Córdoba sufrió inesperado percance y terminó botado en el piso en pleno programa de TV

A Óscar Córdoba le dio un calambre durante la transmisión de un programa del canal ESPN. El inesperado episodio ocurrió mientras estaban en comerciales, sin embargo, los demás integrantes de la transmisión mostraron lo ocurrido en las redes sociales.

Le puede interesar: El baile de Melissa Martínez y Caterine Ibargüen enamoró por su movimiento de caderas

En la noche del 17 de febrero de 2023, llegando al final de la transmisión del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia, la producción mostró la inesperada situación que sufrió Óscar Córdoba justo antes de volver de comerciales. Resulta que al le dio un calambre en la pierna derecha, por lo que terminó botado en el piso.

Carlos ‘Piscis’ Restrepo era el invitado de la noche en dicho programa y fue él quien terminó socorriendo a Córdoba. “Le dan calambres hablando de fútbol”, dijo ‘Piscis’ mientras le estiraba la pierna a Óscar e intentaba contener la risa.

‘Piscis’ Restrepo habló sobre la polémica de Tomás Ángel y Héctor Cárdenas.

Uno de los temas que Carlos ‘Piscis’ Restrepo tocó en su paso por ESPN fue la polémica que existe por unas declaraciones de Héctor Cárdenas, entrenador de la selección Colombia Sub-20, sobre la ausencia de Tomás Ángel en el Sudamericano.

Cárdenas aseguró que Ángel no entró en la convocatoria de ‘La Tricolor’ porque necesita fortalecer sus lazos de amistad. Debido a dichas palabras, muchos interpretaron que Tomás tuvo problemas de convivencia con los demás jugadores. Con eso en mente, ‘Piscis’ señaló que no ve con buenos ojos algo así, ya que temas personas como esos es mejor tratarlos en un ambiente privado y no sacarlos a la luz

No es una situación sana. Este tipo de cosas, para mí, no podían ser públicas. Si este sentimiento se dio, se debió tratar entre ellos pero no salir con un argumento distinto. Se dijo que el jugador no tenía minutos en el fútbol profesional para conformar el equipo nacional juvenil y el técnico sale diciendo que es un problema de convivencia. — Carlos 'Piscis' Restrepo

>>Más novedades del fútbol colombiano en ComuTricolor<<