Jhonny Vásquez le ‘cantó la tabla’ al árbitro de Superliga por “burlarse” del Pereira

Atlético Nacional se llevó un título más de Superliga el pasado jueves, cuando le remontó un partido de alta tensión al Deportivo Pereira y sacó la ‘artillería’ de su camiseta pesada. Los dirigidos por Paulo Autuori ‘apaciguaron’ la crisis y sellaron el título °32 en sus vitrinas, que significa un potosí en medio de los cuestionamientos hacia el DT brasileño.

A pesar de todo, nadie le quitó lo bailado al Pereira. Los ‘Matecañas’ protagonizaron un señor partido de fútbol e hicieron ver muy mal a los paisas en el desarrollo del cotejo. Por lo menos fueron muy superiores en la primera etapa y, posteriormente, con el replanteo de Autuori, la balanza se inclinó para el otro lado.

Eso sí, el partido dejó polémicas arbitrales y decisiones que no le gustaron tanto a los jugadores de la visita. El árbitro del cotejo, Bismarks Santiago, fue blanco de críticas y fuertes cruces al final del partido.

A través de la conferencia de prensa posterior al encuentro, el volante y capitán del último campeón liguero, Jhonny Vásquez, no ocultó su malestar por el arbitraje.

Él alegó que, más allá de cualquier hecho que desatara la controversia (un pisotón a Angelo Rodríguez, por ejemplo), el propio Bismarks Santiago se habría burlado de ellos y el hecho le pareció inaceptable, por lo que exigió algo de respeto al club risaraldense.

“Competimos, hicimos un excelente juego. En el tema arbitral sí mencionar que un poco más de respeto por la institución, por el club y por el hincha.

No es posible que pese a lo que haya pitado, siga con una sonrisa, burlándose. Esto no es sano porque es fútbol y representamos a una ciudad y a una hinchada. Que se nos burle no. Exigimos respeto”.

— Jhonny Vásquez, capitán del Pereira