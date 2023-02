Al presidente de Dimayor la ‘cantaron la tabla’ en una entrevista por el caso Daniel Cataño

Rafael Sanabria se mostró en desacuerdo con el presidente de la Dimayor por su posición en el caso Daniel Cataño. Durante un programa de televisión, ‘Rafa’ protagonizó un tenso momento en el que ‘vació' a uno de los máximos dirigentes del fútbol colombiano.

El 15 de febrero de 2023. horas después de que confirmaron la nueva programación del partido entre Millonarios y Tolima, Fernando Jaramillo, el presidente de Dimayor, dio una entrevista al programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia. Jaramillo empezó por explicar que la polémica por el golpe de un hincha ‘Pijao’ a Daniel Cataño se solucionó en el aspecto deportivo con la reprogramación del encuentro. Después, dejó claro que ahora hay que solucionar el aspecto disciplinario, es decir, definir las sanciones que recibirán las partes implicadas.

Rafael Sanabria, un exárbitro del fútbol colombiano, quien trabaja en medios desde su retiro, no estuvo de acuerdo con la posición del presidente de Dimayor. En consecuencia, pidió la palabra y le ‘cantó la tabla’ al dirigente.

Sanabria expuso su posición, la cual se fundamenta en que, según la regla, desde que los jugadores entran a la cancha el árbitro es la autoridad máxima y por eso lo ocurrido va en detrimento de los equipos. Es decir que, una vez los 22 jugadores pisaron el campo del Estadio Manuel Murillo Toro, cualquier cosa ocurrida perjudicará en lo disciplinario y lo deportivo a su responsable (jugadores, cuerpos técnicos, clubes) y el árbitro es quien lo determina.

No puede ser posible que digan que en lo deportivo no pasa nada y que, como el partido no había empezado, se reprograma. El reglamento es claro, en la regla quinta dice que el árbitro, desde el momento en que los jugadores entran en el campo, tiene la potestad y podrá expulsar, suspender, amonestar y lo que quiera antes, durante y después de que termine el partido.

— Rafael Sanabria