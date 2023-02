Un ‘Don Juan’ sin imaginación: Benzema le dio regalos idénticos a su novia y a sus dos ex

Karim Benzema le regaló a su novia y a sus exnovias un regalo muy similar con motivo de San Valentín en 2023. El delantero del Real Madrid protagonizó el hecho curioso del día en que se celebra el amor alrededor del mundo.

El 14 de febrero de 2023, Jordan Ozuna, actual pareja de Karim Benzema, utilizó sus redes sociales para mostrar el regalo que recibió con motivo de San Valentín. Según lo que mostró, el delantero del Real Madrid le envió un ramo de rosas grande, con el cual le demostró todo su cariño.

¿Qué le regaló Karim Benzema a sus ex?

El regalo que Karim Benzema dio a Jordan Ozuna dio mucho de qué hablar, pero no precisamente por lo bonito o lo romántico. Resulta que él dio un ramo muy similar a dos de sus exparejas: Cora Gauthier, madre de su hija, y Chloe Launey, madre de su hija. La particular se conoció porque Gauthier y Launey también mostraron el ramo que recibieron en sus redes sociales. Como se esperaba, la particular situación desató una oleada de comentarios en las redes sociales, pues muchos consideraron que fue muy práctico, mientras que otros lo vieron como un mal detalle.

Ayer en el día de San Valentin,Benzema le envió flores a 3 mujeres diferentes:

Jiordyn , su actual pareja

Cora Gauthier, su ex pareja y madre de su hijo

Chloe Launey, su primera mujer y madre de su hija



El Balón de Oro es un romántico.𝗢𝗛 𝗟𝗔 𝗟𝗔́, 𝗦𝗘𝗡̃𝗢𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘́𝗦 pic.twitter.com/7xsVlyOdwu — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) February 15, 2023

