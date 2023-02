¿Colombia no ‘cuaja’ con el fútbol americano? Fuad Reveiz, el único colombiano que jugó en la NFL

Muchos conocen el futbol americano como deporte, sin embargo, pocos en Sudamérica logran acercarse a su faceta más competitiva. La National Football League (NFL) es la competencia más importante de este deporte en todo el mundo y, por supuesto, se realiza en Estados Unidos. Está claro que en Colombia no se sigue mucho a la NFL, a pesar de esto, hay quienes se reúnen a ver, tal vez por moda, el Super Bowl, partido que anualmente reúne a los mejores equipos de dicha liga, y su ya icónico show de medio tiempo.

Sin duda, la lejanía del fútbol americano con Colombia pasa por la falta de publicidad, de transmisiones televisivas y, sobre todo, por la ausencia de jugadores colombianos. De hecho, muchos creen que nunca ha habido un jugador colombiano en la NFL y no podían estar más equivocados. Fuad Reveiz, bogotano de nacimiento, es el único colombiano que ha llegado a la NFL. Entre 1985 y 1996, Reveiz jugó para diferentes equipos y se consolidó como el ‘kicker’ latino con más goles de campo.

¿Por qué la NFL no termina de ganarse al público colombiano?

Más allá de las cuestiones culturales, pues está claro que el fútbol americano es parte fundamental de la idiosincrasia estadounidense, la NFL no es una competencia fácil de ver para los colombianos. Según Fuad Reveiz, la ausencia de transmisiones televisiva es una de las claves a tener en cuenta. A pesar de esto, él mismo cuenta que hay una iniciativa importante para acercar el deporte a Sudamérica. Reveiz hace un tiempo trabajó con ESPN para comentar los pocos partidos de la NFL destinados a la parrilla de programación en Colombia y otros países. Esto, para él, prueba que ya hay pasos dados para que el fútbol americano conquiste a más colombianos.

“Poco a poco… La NFL ya sabe que hay mucho interés en este deporte y, como todo en la vida, entre más se empieza a regar, la juventud empieza a ver que es un deporte muy interesante”, dijo Fuad Reveiz a Publimetro para destacar la iniciativa que busca expandir el fútbol americano en Latinoamérica.

¿Veremos a más colombianos en la NFL?

Fuad Reveiz ha sido el único colombiano que llegó a jugar en la NFL, en parte porque a sus 11 años, en 1974, llegó a Estados Unidos gracias a que sus padres se trasladaron a Miami. Estando en Estados Unidos, cultivó su amor por el deporte y terminó llegando a ser profesional. Estar en territorio estadounidense es una de las condiciones primordiales para llegar a la NFL, situación que complica el que otro colombiano participe en la competencia. Pero nada está dicho, la migración de Colombia da EUU es bastante común y por eso no sería raro que, al igual que Reveiz, un colombiano resulte ser una de las jóvenes promesa de la NFL en el futuro.

“Tiene que empezar muy temprano, desde bachillerato. Hay que ingresar a un equipo, llegar a la universidad, jugar de cuatro o cinco años en la universidad y podría ser seleccionado por la NFL”, según Reveiz, ese es el proceso que, a grandes rasgos, debe seguir alguien que aspire a ser profesional. Aunque parece fácil, Reveiz dejó muy claro que es todo lo contrario. “De cada 190 mil jugadores, escogen a dos”, sentenció.

Un colombiano en la NFL ¿prejuicios o discriminación?

Como el fútbol americano es un deporte tan estadounidense, es apenas normal que las personas piensen que los prejuicios y la discriminación hacia los latinos y personas de otras nacionalidades impidan que un colombiano llegue a la NFL. Sin embargo, Fuad Reveiz es prueba de que esto poco y nada importa cuando se tiene talento y disciplina. “Pasaron varias situaciones en las que te miran como inferior, pero no les doy el gusto”, aseguró al referirse a esos momentos en que quisieron discriminarlo.

“Yo no le puse atención a esas boberías, yo soy quien da el poder de que me discriminen. ¿Por qué tomar veneno esperando que otra persona se muera? Eso no vale la pena”, concluyó Fuad Reveiz, palabras con las que mandó un mensaje esperanzador para aquellos colombianos que ven la NFL como un imposible.