Presidente del Tolima condenó agresión del hincha, pero la ‘tiró duro’ a Daniel Cataño

Luego de la agresión sufrida por el futbolista de Millonarios Daniel Cataño a manos de un hincha del Deportes Tolima, han sido muchas las reacciones que se han generado desde el entorno del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) tanto en medios como en redes sociales.

Uno de los personajes que más generó polémica fue el presidente del Deportes Tolima, César Camargo. El dirigente con Win Sports en medio de todas las conversaciones que se daban en medio de la discusión sobre si se disputaría o no este encuentro.

Vea acá: Hinchas del Tolima aplaudieron al que golpeó a Cataño y cogieron a piedra el bus de Millonarios

Al dirigente se le criticó porque pese a señalar que hubo dos actos reprochables, la agresión al jugador y la respuesta del mismo, manifestó que es “impresentable” que un equipo se haya retirado de la cancha porque esto es un “boicot” al juego.

Vea también: Insólito: ¿por qué Santa Fe permitirá que vuelvan hinchas de Nacional al Campín?

Este lunes, César Camargo ha hablado con varios medios, entre ellos ‘La W’. De nuevo, el dirigente del cuadro tolimense manifestó su rechazo contra el acto del aficionado, pero señaló también los gestos y “provocaciones” del jugador hacia la tribuna.

No estoy de acuerdo con las incitaciones de Daniel Cataño en el hotel y el campo de juego. Jugadores o dirigentes no podemos hacer ese tipo de actos porque producimos violencia.

No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante (Millonarios) en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño.

— César Camargo