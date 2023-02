“No lo pueden llamar hueco”, ‘El Tino’ dejó en evidencia que Bogotá está lleno de ‘cráteres’

Faustino ‘El Tino’ Asprilla mostró su indignación por los huecos que hay en las calles de Bogotá con un corto video publicado en sus redes sociales. De esta forma, evidenció el mal estado de las vías, que ha sido uno de los aspectos más criticados a la actual Alcaldía de la ciudad.

El 8 de febrero de 2023, ‘El Tino’ Asprilla utilizó su cuenta de Instagram para expresar su molestia por el estado de una vía en Bogotá. El tulueño mostró un video en que se ve un enorme hueco en plena calle de la ciudad. Pero eso no fue todo, porque, con una sencilla expresión, señaló que eso es mucho más que un hueco.

“¡No, a eso no lo pueden llamar hueco, hombre! Eso es imposible...”, ‘El Tino’ Asprilla

‘El Tino’ Asprilla respondió a quienes quieren cambiar la sede de la selección Colombia.

A través del programa ‘ESPN F360′, el popular exjugador Faustino Asprilla opinó sobre qué debería pasar con la próxima sede de la Selección Colombia. Pese a que no fue indiferente respecto al tema, dejó claro que ese no es el mayor problema, esto porque el fútbol lo impregnaban los jugadores.

“El problema aquí no es la sede, es de fútbol y de futbolistas. No me den ese cuento”, así inició su intervención el ‘Tino’ Asprilla, quien sabe muy bien lo que es jugar Eliminatorias rumbo a Mundiales.

“Si me aseguran que si las reparten por todo el país y si vamos a todos los mundiales, pues que hagan lo que quieran, pero no lo asegura absolutamente nadie. Cuando fue la Selección a jugar a Medellín, se comió tres o cuatro, y en Colombia también perdió con Paraguay”, complementó su idea.

