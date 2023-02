“No insistan”: Carlos Antonio reveló por qué Bogotá no será sede de ‘La Tricolor’

Este jueves, la Selección Colombia se mide ante Brasil por la cuarta jornada del Campeonato Sudamericano Sub-20. Los dirigidos por Héctor Cárdenas llegan a este duelo con la tarea de conseguir una victoria para conseguir la clasificación, si es que esta no se da antes por resultados externos.

Bogotá y el Estadio Nemesio Camacho El Campín ha demostrado que puede recibir con todos los fundamentos al seleccionado cafetero. Por supuesto, las importantes asistencias al máximo escenario de los bogotanos ha puesto sobre la mesa el tema de cuál debería ser la sede de ‘La Tricolor’.

En el espacio ‘Palabras Mayores’ del programa radial ‘Planeta Fútbol’, Carlos Antonio Vélez habló sobre las buenas asistencias en la capital del país, además de señalar que el dinero recaudado iría a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y no a la Conmebol.

Destacó el hecho de que la mayoría de estos torneos tradicionalmente se han jugado ante un público mucho mejor al visto en territorio colombiano. Eso sí, el comentarista señaló que aunque Bogotá ha oficiado de gran manera como sede, no tiene cómo competirle a Barranquilla, la tradicional casa del combinado nacional, y dio la razón principal.

A mí me ha tocado hacer miles de torneos... en Santa Cruz de la Sierra, en Tandil, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Mar del Plata, por allá en Uruguay, en Maldonado...

Generalmente estos torneos los dan a capitales, se le mete Colombia porque aquí la gente va a esos partidos y el respaldo a Colombia ha sido extraordinario, lo de Bogotá maravilloso.

Lástima, lástima que El Campín no tenga cómo competir con el Metropolitano. Sí, sí, sí, sí, no tiene cómo competir, ¿saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15 mil sillas más que El Campín y entonces, pues no es negocio venir a jugar al Campín.

O sea que, no se desgasten en eso. Muy bueno lo de bogotá y algún día la Selección vendrá por aquí, pero la casa de la Selección es Barranquilla.

— Carlos Antonio Vélez