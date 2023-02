¿Cambio de sede para Colombia? El ‘Tino’ Asprilla ‘aterrizó’ a los que creen en ello

La Selección Colombia Sub-20 obtuvo un triunfazo en su última presentación. Los dirigidos por Héctor Cárdenas ganaron, gustaron y golearon 3-0 a los paraguayos este viernes, en un partido redondito y muy completo para el combinado nacional, que sigue soñando con la clasificación al Mundial de Indonesia este año.

Hubo un detalle que llamó poderosamente la atención: la química entre los aficionados y el equipo en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’, que vibró con cánticos y la impresionante energía de toda la fanaticada. Es más, ya estaban pidiendo a Bogotá como la sede absoluta de la Selección de cara a las Eliminatorias.

Pese a que Ramón Jesurún indicó que Barranquilla se mantenía firme como la sede, un sector de la opinión pública anhela que la ‘Tricolor’ lleve su fútbol a otros sitios del país. Uno de ellos, la capital.

¿Qué dijo el ‘Tino’ al respecto?

A través del programa ‘ESPN F360′, el popular exjugador Faustino Asprilla opinó sobre qué debería pasar con la próxima sede de la Selección Colombia. Pese a que no fue indiferente respecto al tema, dejó claro que ese no es el mayor problema, esto porque el fútbol lo impregnaban los jugadores.

“El problema aquí no es la sede, es de fútbol y de futbolistas. No me den ese cuento”, así inició su intervención el ‘Tino’ Asprilla, quien sabe muy bien lo que es jugar Eliminatorias rumbo a Mundiales.

“Si me aseguran que si las reparten por todo el país y si vamos a todos los mundiales, pues que hagan lo que quieran, pero no lo asegura absolutamente nadie. Cuando fue la Selección a jugar a Medellín, se comió tres o cuatro, y en Colombia también perdió con Paraguay”, complementó su idea.

Esto generó el revuelo entre los panelistas. Uno de ellos, Antonio Casale, cuestionó a Asprilla, mientras que ‘Liche’ Durán y Melissa Martínez coincidieron con él.