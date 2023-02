¿Otra posibilidad para ‘Teo’? Un recién ascendido del FPC está tentado en llevárselo

Parece que la novela de Teófilo Gutiérrez será más larga de lo que muchos se imaginaron. A inicios de semana, todo el mundo se imaginó que iba a ser el nuevo jugador de Unión Magdalena, e incluso un sector de la prensa lo catalogó como un fichaje ya listo.

Sin embargo, según el máximo accionista del ‘Ciclón Bananero’, Eduardo Dávila, el atacante de La Chinita sorprendió con unas exigencias totalmente distintas a las que se acordaron. En diálogo con El Heraldo, el dirigente indicó que sus pretensiones cambiaron abruptamente tras la derrota 4-0 frente a América; a raíz de ello, el pacto se rompió y no existe ninguna posibilidad de que vaya a Santa Marta.

Sin embargo, ‘Teo’ seguirá tocando puertas y todo indica que uno de los históricos del FPC lo tiene ‘entre ceja y ceja’.

Lea también: Macnelly no aguantó más, se ‘abrió’ de la ‘La Isla de los Famosos’ y decepcionó a muchos

¿Una posible oferta para Teófilo?

De acuerdo con el periodista José María Yepes, hay una posibilidad de que ‘Teo’ sea nuevo jugador de Atlético Huila, el reciente inquilino de la Primera División tras ganar el repechaje por el segundo ascenso.

El comunicador citó declaraciones de Juan Carlos Patarroyo, actual presidente del club ‘Opita’, quien expresó lo siguiente: “Me ofrecieron a Teófilo Gutiérrez. Si consigo un patrocinador, no me disgusta. Al técnico le atrae. Es una posibilidad remota pero no la descarto”.

Esto se conoció a horas de que el equipo de Neiva jugara su tercer compromiso de Liga frente al Deportivo Pereira en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

En lo que respecta a ‘Teo’, poco se conoce de qué pensará. Lo que sí está claro es que la goleada abultada de América sobre Unión Magdalena le cambió los planes, pues según había dicho él previamente, quería un equipo donde pudiera ganar títulos.