“Esto parece La Red”, ‘El Tino’ estalló contra sus compañeros en pleno programa de ESPN

‘El Tino’ Asprilla se molestó por la actitud de sus compañeros durante un programa del canal ESPN Colombia y les pegó tremendo regaño. El particular momento ocurrió por un show que armaron, del cual él no quiso hacer parte.

En la tarde del 1 de febrero de 2022 se transmitió una nueva edición del programa ‘F 360′ del canal ESPN Colombia. En medio de esta, la periodista Pilar Velásquez le ‘cobró’ a sus compañeros porque un día antes ella dijo que la selección Colombia iba a perder contra Uruguay en su primer partido del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 2023, cosa que terminó ocurriendo.

Velásquez aseguraba que todos se habían puesto en contra de ella porque no dio como ganadora a ‘La Tricolor’, por lo que ‘sacó en cara’ que al final ocurrió lo que ella dijo. Ella profundizó en el tema, al punto en que decidió cambiar el orden del set de grabación para dividirlo entre los que se pusieron en su contra y los que no. La exagerada reacción de Pilar no le gustó mucho a ‘El Tino’ Asprilla, quien no entendió mucho porque él no estuvo en el programa del día anterior.

El regaño de ‘El Tino’ Asprilla a sus compañeros de ESPN.

Mientras Pilar Velásquez ‘cobraba’ y sus compañeros le seguían la corriente, el gesto de ‘El Tino’ cambió al punto en que optó por ponerle fin a la ‘recochita’. Con una contundente frase que trajo a colación el programa de chismes más famoso del país, el tulueño puso orden en el set y provocó que los demás integrantes de ‘F 360′ empezarán a hablar del tema en cuestión, la derrota de ‘La Tricolor’ contra Uruguay.

“Oiga pero este programa parece La Red, no falta sino Carlos Vargas acá”, ‘El Tino’ Asprilla

