“Con desagradecidos no la voy”: ‘Tino’ Asprilla ‘se las cantó’ a referentes de Nacional

Para nadie es un secreto, Atlético Nacional vive un momento institucional difícil, especialmente por la gran cantidad de detractores que tiene su dirigencia actual. Una serie de episodios que se empezaron a dar tras la salida de Giovanni Moreno, la eliminación de la Liga BetPlay 2022-II, la marcha de Alexander Mejía y lo más reciente, el precio de los abonos, han desencantado a buena parte de la afición.

También es conocido que varios de sus referentes e incluso ídolos como Macnelly Torres, han hablado sobre los criticables manejos de la institución antioqueña. En conclusión, no son muchas las voces que respaldan la gestión de los dirigentes que hoy están al frente del ‘Verde de la Montaña’.

Uno de los que ha hablado sobre estos temas ha sido Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien ahora en su faceta de comentarista y panelista en medios. Luego de hablar en el programa ‘Equipo F’ de ESPN sobre el favoritismo de Nacional para ser campeón en este primer semestre de 2023.

Sin embargo, la periodista Melissa Martínez quiso dejar a un lado el tema de favoritismos y le preguntó al exfutbolista por temas dirigenciales, en especial por las polémicas de dirigentes como Carolina Ardila, Mauricio Navarro y Benjamín Romero. Además, también apuntó sobre el “despelote” que algunos referentes que ya no están en el equipo, señalan que hay ahora en la institución.

Faustino no se escondió y envió un duro mensaje a aquellos jugadores o exjugadores que han salido a hablar sobre los ejecutivos de Nacional. Es más, se puso como ejemplo por su actual trabajo en ESPN y señaló que no hablaría mal de la empresa luego de salir.

Sería más lindo si lo hubieran dicho cuando estaban allá, adentro. Pero uno no tiene que salir de una institución para hablar… yo estoy aquí feliz y si me voy de aquí, me voy feliz y digo que estoy feliz. Pero yo no me voy a ir de aquí, infeliz, y voy a decir… Eso es ser muy desagradecido y yo con desagradecidos no la voy. El malagradecido no existe, para mí.

— Faustino Asprilla