Carlos Antonio reveló todo sobre fichaje de ‘Juanfer’: hasta hubo ‘pelea’ de políticos

Perfecto JuanFer, pero sabe q hubiera sido lindo? q ante la oferta de Junior Ud le hubiera dicho SI de una vez sin esperar q podía pasar afuera. Si no era por dinero, q esta en todo su el derecho el buscarlo, no había x q esperar a q le dijeran NO allá. Igual bienvenido y suerte! https://t.co/yniCPALyOL