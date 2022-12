Messi no perdonó a Croacia en polémico penal y Argentina se está metiendo en la final

Tras demostrar un espectacular nivel a lo largo de la competencia, los hinchas de ‘La Albiceleste’ confiaban en que ‘Leo’ volviera a destacar en el duelo que definirá al primer finalista. Precisamente por eso el gol de penal de Lionel Messi en Argentina vs. Croacia, por semifinales del Mundial Qatar 2022, desató una inmensa euforia entre el pueblo argentino y también entre los seguidores del ‘crack’.

Llegando al minuto 33 del partido, cuando el marcador estaba 0-0, Julián Álvarez quedó ‘mano a mano’ con Dominic Livakovic, el arquero croata, gracias a un espectacular pase al espacio. Justo antes de que Álvarez definiera, Livakovic salió a ‘achicar’ y terminó chocando con el argentino.

Aunque ‘La Araña’ alcanzó a patera el balón, este no fue directo al arco y los defensas croatas lo despejaron. Una vez salió la pelota, el árbitro, sin dudar, señaló penalti a favor de Argentina.

Lionel Messi, como ha ocurrido a lo lago de toda la competencia, tomó el balón para patear el penal. En frente tenía a Livakovic, el mejor atajador de penales de la competencia. Para la alegría del pueblo argentino, Leo le rompió el arco al guardameta croata y celebró el 1-0.

La polémica en el penal de Leo Messi:

El penal de Argentina no solo desató alegría, ya que también armó una enorme polémica. Lo primero es que, para muchos, el choque de Julián Álvarez y Dominic Livakovic no daba para penalti ¿por qué? Porque el arquero no ‘achicó' con violencia y Álvarez parece ser quien lo choca.

✅ ES PENAL: Bien por Daniele Orsato sancionando la pena máxima a favor de Argentina. Julián Álvarez va en carrera, y es el arquero quien se atraviesa obstruyéndole el paso. No tiene nada que ver que el delantero ya haya definido, es falta #Qatar2022 pic.twitter.com/p5kjUHPvVj — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 13, 2022

Pero eso no es todo, porque justo en la jugada previa al penalti hubo otra situación polémica. Resulta que el árbitro señaló un saque de arco, que desembocó en el pase filtrado a Álvarez, en lugar de dar un claro tiro de esquina a favor de Croacia.

