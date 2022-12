El ‘Señor X’ sigue en Qatar 2022: Vélez no quiere revelar DT que pudo llegar a Colombia

Por la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022, Argentina se mide este martes ante Croacia, en un duelo que arrastra polémica por el lado de los sudamericanos tras lo sucedido frente a Países Bajos en los cuartos de final del torneo.

En el mundo hay gran expectativa por lo que pueda lograr Lionel Messi en esta cita orbital, la que podría ser su última opción de sumar la Copa del Mundo a su ya abarrotada vitrina. En Colombia el Mundial se vive con gran emoción y los medios deportivos siguen realizando el cubrimiento hasta el domingo que finalizará el evento.

Desde antes de iniciar Qatar 2022, el periodista Carlos Antonio Vélez ha señalado que uno de los técnicos participantes fue ofrecido para dirigir la Selección Colombia. Eso sí, el analista señaló que únicamente revelaría su nombre en el momento en el que este fuera eliminado.

Este martes, en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, más específicamente en el espacio ‘Palabras Mayores’, Vélez adelantó que el entrenador del que ha dado pistas se mantiene en el Mundial, por lo que es uno de los seleccionadores que están en las semifinales.

El único adelante que hizo hoy, es que no se trata de Zlatko Dalic, actual seleccionador de Croacia, por lo que solo quedarían tres opciones: Didier Deschamps (Francia), Lionel Scaloni (Argentina) y Walid Regragui (Marruecos).

El ‘señor X’ está aquí, entre los cuatro, y no es Dalic. Dalic, mil veces se los he dicho y cuantas veces más lo tenga que decir y lo repetiré, fue ofrecido a Colombia en 2018 por Giancarlo Uda, que lo representaba aquí en Colombia y lo volvió a ofrecer antes de (Néstor) Lorenzo. El presidente de la Federación (Ramón Jesurún) dijo que no.

— Carlos Antonio Véléz