En Portugal se ‘mamaron’ de su DT y quieren echarlo tras el fracaso de Qatar

La Selección de Portugal dejó mucho que desear en los cuartos de final de Qatar 2022, pues su eliminación ante Marruecos dolió demasiado y, además, produjo la gran tristeza de Cristiano Ronaldo, el gran referente del equipo y el llamado por la historia para ser campeón de la cita orbital.

Así mismo, una gran cantidad de fanáticos no se han explicado la ausencia de ‘CR7′ en la alineación inicial. Pese a que el DT, Fernando Santos, afirmó que no se arrepiente de ‘banquear’ a la estrella lusitana, el hecho desató críticas por todos lados. No se la perdonan al técnico, e incluso ya piden su cabeza por quedar afuera de la fiesta.

Lea también: “El sueño terminó”, Cristiano Ronaldo y su triste adiós a los Mundiales

Las críticas hacia Santos

De acuerdo con una encuesta del diario ‘A Bola’, un 93.5% de los portugueses estaría de acuerdo en que Santos abandone la selección lusitana. No se la perdonan el dejar a Cristiano en la banca, así como desperdiciar una generación de lujo para ser campeones de Qatar.

Por ejemplo, el referente Álvaro Magalhães indicó que ya era buen momento de un cierre del ciclo Santos, pues evidenció que hay “desgaste en el equipo”. Así mismo, Vitor Paneira, otro exjugador lusitano, coincidió con lo mismo.

Lo cierto es que el DT de Portugal ha sido tendencia desde que Marruecos le ‘arrebató' el tiquete a semifinales, con el duro cuestionamiento a lo que planteó en el partido.

¿Se irá?

Por ahora, el técnico no tiene definida su continuidad. En la rueda de prensa post-partido, Santos indicó que “no era el momento para hablar de ello” y que posteriormente lo “decidirá con calma”, junto a la mesa directiva.