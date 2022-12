Sandra Hernández: venció el cáncer y es la primera mujer latinoamericana en alcanzar el noveno dan en Shorin Ryu

El 2022 ha sido un año increíble para el deporte colombiano, así que el karate no podía ser la excepción: Sandra Hernández será ascendida al noveno dan y se convertirá en la primera mujer latinoamericana en alcanzar este logro.

La historia de vida de Sandra:

Con tan solo 8 años, Sandra perdió a su madre a causa de cáncer, que dos décadas después llegaría también a su vida. Sin embargo, ella no se dio por vencida, pues quería “seguir dando lata en este mundo”:

La mente es lo que me ha sacado adelante. Gracias a que aprendí artes marciales he podido sortear lo que me ha dado la vida. — Sandra Hernández

“Empecé a gozarme la vida”:

Sandra trabajaba en la Universidad Externado, pero decidió renunciar para emprender un viaje a los Estados Unidos en busca de lograr una pausa en el camino. Luego regresó recargada a Colombia y cambió su vida: pasó de ser profesional en finanzas a ser profesional en medicina tradicional china y ahora se dedica a dictar charlas de felicidad y motivación en diferentes empresas, a dictar clases de artes marciales y a atender pacientes en su consultorio privado.

Las lesiones casi le terminan la carrera:

La karateka le contó a Publimetro que en 1992, luego de un accidente de carro, un médico le dijo que el deporte más extremo que podría practicar era el ajedrez, a causa de fuertes lesiones en sus rodillas, pero por su cabeza no pasó en ningún momento la posibilidad de rendirse.

Tuvo que luchar contra la discriminación:

Hernández Novoa reveló que el hecho de practicar Karate y ser mujer no era una relación que las personas pasaran desapercibido, por lo que recibió comentarios machistas y discriminatorios, pero ella no les prestó atención porque tenía en claro su objetivo y sabía que la manera de demostrar lo contrario no era con palabras, sino con el ejemplo:

Siempre escuché que “se va a volver muy macho”, pero los escuchaba y los dejaba salir porque no me afectaban Los hombres te tratan fuerte, no solo en artes marciales, sino en el mundo en general, te ponen una capa de “tú no lo puedes lograr” pero fortalecí mi mente y mi espíritu. Somos iguales “Un proceso no a la fuerza, sino al ejemplo”. — Sandra Hernández

Continúa la lucha por la igualdad:

Ahora, con 51 años, Sandra encontró en la enseñanza la mejor manera para erradicar la discriminación, especialmente a los niños de 2 años, a quienes les dicta clase:

Dicta clase a campeones desde los 2 años y medio y le enseña a no discriminar. Las clases son todas para todos, no para niños y aparte de niñas. El karate es aprender a pelear, para no pelear. — Sandra Hernández

¿Y el apoyo del gobierno?

Sandra nos contó que el apoyo del Ministerio del Deporte, hasta ahora, ha sido nulo, pero espera que miren más deportes diferentes a los tradicionales como el fútbol, en los que Colombia se destaca, por ejemplo, las artes marciales:

Al ministerio del deporte: hay más deportes a los que uno podría apostarle en Colombia Hasta ahora, el apoyo ha sido 0. — Sandra Hernández

Su lema de vida:

“Sonríe, no sabes si es la última sonrisa que das, o la última sonrisa que reciba la persona a la que se la das”