A Águilas ‘le quedó grande’ el América y Medellín se metió en la final de Liga

Medellín vs. Águilas Doradas (Instagram, @dimoficialcom)

Aunque muchos esperaban grandes emociones en la última fecha del Grupo B en los cuadrangulares, los equipos no arriesgaron mucho y el gran ganador de la noche se definió por medio de dos empates. Resulta que, tras un pálido partido contra el Deportivo Pasto, el Medellín clasificó a la final de la Liga BetPlay 2-2022. Águilas Doradas, que estaba peleándole la clasificación al ‘Poderoso’, decepcionó en su visita al América y se quedó sin la final que llegó a tener ‘en el bolsillo’ en algún momento.

Águilas Doradas empató con América.

Para meterse en la gran final, Águilas Doradas tenía que ganarle al América y esperar a que el Medellín empatara o perdiera. para el lamento de Leonel Álvarez, su equipo no estuvo a la altura y empató 1-1 en el Estadio Pascual Guerrero.

Con este resultado, el equipo de Rionegro llegó a diez puntos, los mismos que tenía el ‘Poderoso’ antes del inicio de esta fecha.

Medellín empató con el Pasto.

Aunque el Medellín tenía que ganar para no estar pendiente de lo que pasara en Cali, no le dio muchas preocupaciones al Pasto. A lo largo de 90 minutos, los dos equipos se mostraron imprecisos en ataque y los arqueros no tuvieron mucho trabajo.

Al final, el ‘Poderoso’ mantuvo el cero en su arco y tampoco anotó, por lo que sumó un punto y llegó a 11. Como Águilas no ganó, el equipo de David González se quedó con el primer lugar del Grupo B y clasificó a la final de la Liga BetPlay 2-2022.

