“Por eso me retiré”: ‘Kun’ Agüero lamentó muerte de Andrés Balanta y habló de su caso

En la tarde-noche de este martes, el fútbol colombiano y mundial recibió una dura noticia con la confirmación de la muerte del futbolista Andrés Balanta, quien hacía parte del Atlético Tucumán de Argentina. De acuerdo a lo informado por el equipo, el futbolista se encontraba en la segunda jornada de entrenamientos del día, cuando se desvaneció en el campo y al ser llevado a un centro médico, estaba sin signos vitales.

La noticia conmocionó a todo el país y más si se tiene en cuenta de que era un joven de apenas 22 años y por supuesto, un deportista consumado. Horas después, algunas personas recordaron que Balanta había sufrido un desmayo mientras hacía parte del Deportivo Cali en 2019.

Vea acá: ¿Se dieron cuenta? No hubo minuto de silencio por Andrés Balanta en el Mundial

El futbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero se ha hecho célebre por haberse convertido en una figura de las redes sociales tras haber dejado el fútbol profesional. Durante esta Copa del Mundo ha hecho diferentes transmisiones al lado de periodistas como Morena Beltrán y Martín Souto.

Vea también: Murió el futbolista colombiano Andrés Balanta a sus 22 años

Precisamente, ayer, en medio de una de estas, el ídolo del Manchester City se enteró del fallecimiento del futbolista colombiano y su reacción fue de absoluta sorpresa. El argentino preguntó sobre la causa y al escuchar la razón de este suceso, señaló que es algo muy difícil de controlar y que él lo sabe muy bien, ya que tuvo que retirarse de deporte de alto rendimiento por problemas cardíacos.

No me jodas. ¿Ahora?, ¿pero qué? Ves… Qué mierda.

Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó… eso es muy difícil. Todos estamos chequeados.

Claramente, es lo que le pasó a Eriksen, que él se desmaya y tiene un paro (cardíaco) y lo reaniman. Lo que a mí me pasó es que yo estuve a nada de desmayarme, pero yo no me di cuenta, veía todo como rayos azules y dije ‘me estoy por desmayar’.

— Sergio Agüero