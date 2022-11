¡Respire, Suárez! Costa Rica le ganó a Japón y anuló ‘mufa’ de la Concacaf

La Selección de Costa Rica obtuvo tres puntos importantísimos de cara a sus aspiraciones por clasificar. Pese a la negativa diferencia de gol, los dirigidos por Luis Fernando Suárez se llevaron un ‘triunfazo’ a la bolsa frente a un Japón que lucho hasta el cansancio, pero que no le quiso entrar la pelota.

Un gol descontextualizado, por parte de Keysher Fuller a los 81 minutos, desató la euforia de la afición ‘Tica’ y también provocó el desahogo para todos, quienes vivieron días difíciles tras la caída dolorosa, por 7-0, frente a España en su debut.

El gol ‘Tico’ y alegría total

Tras un encuentro sin muchas oportunidades de gol, ya en el desenlace del partido, Keysher Fuller aprovechó un pase de Yeltsin Quejada para mandar un ‘pepazo’ tremendo y liquidar a la defensa japonesa, que había tenido más posibilidades de anotar.

El que no los hace... #JPN 0 vs #CRC 1



⏱️ 81" Ganan los dirigidos por Luis Fernando Suárez. pic.twitter.com/cVILxJtnXL — DSports (@DSports) November 27, 2022

Era el primer remate para Costa Rica en todo el partido, luego de esperar atrás y no haber encontrado profundidad en sus pases ante una intensa Japón. La regla de tres no existe en el fútbol, o si no, hay que mirar el grupo E del Mundial.

¿Se anuló la ‘mufa’?

Es el primer triunfo para la Concacaf en lo que va del Mundial, esto luego de tres empates y tres derrotas en lo que va del certamen orbital.

Los ‘Ticos’ le ponen toda la presión a una Alemania que podría terminar eliminada este domingo, si cae en el último partido del día frente a España.