¿Su último equipo? El ‘Bolillo’ reveló qué hará si le va mal en el Bucaramanga

El fútbol colombiano, para el próximo 2023, contará con el regreso de un referente a uno de los banquillos. Hace algunos días, el Atlético Bucaramanga confirmó a Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez como su nuevo entrenador de cara al próximo año, junto al ‘Panzer’ Carvajal como su asistente.

Tras nueve partidos dirigiendo en el seleccionado de Honduras, recibió la oferta del club bumangués para llevarlo a una competición internacional, o por lo menos esa es la meta trazada para la dirigencia. Durante la actual temporada, no estuvieron lejos de obtener el logro, pero la no clasificación a los últimos cuadrangulares influyó en que el equipo frustre dichas posibilidades.

Lea también: “Quiubo parce”, hincha de Arabia Saudita resultó ser más paisa que la arepa

A través de su última conferencia de prensa, el ‘Bolillo’ pensó en el futuro y asumió el reto de dirigir al Bucaramanga como uno de sus últimas experiencias como timonel. Eso sí, en caso de que le vaya mal, todo indica que dejará la dirección técnica en definitiva.

“Me honra que me haya llamado el presidente y el dueño. Que me llamen para decirme ‘lo quiero tener a usted’ y para el Bucaramanga... Es que no me están llamando para un equipo nuevo, es para uno histórico.

Fue directo y me motivó”.

— Hernán Darío Gómez, entrenador del Bucaramanga