“Cuidado se saca un ojo”, pillaron al jugador de Santa Fe ‘taladrándose’ la nariz

El duelo entre el ‘Cardenal’ y el ‘Tiburón’ no solo dio de qué hablar por el polémico arbitraje de Jhon Alexander Ospina, también por algunos episodios curiosos que fueron ajenos al juego. Esto quedó mostrado al ver el video del momento en que un jugador de Santa Fe se sacó un moco. La peculiar situación no tardó en volverse viral. Además, su protagonista tiene un look muy particular, que también casó algunos comentarios.

Santa Fe empató con Junior

En la Fecha 3 de los cuadrangulares de Liga BetPlay 2-2022, Santa Fe empató con Junior en el Estadio El Campín. A lo lago del partido, el ‘Cardenal’ tuvo la iniciativa en ataque, pero no fue preciso en el último pase.

Debido a lagunas lesiones, Alfredo Arias tuvo que recurrir a algunos jugadores juveniles, pero ellos permanecieron en el banco. A excepción de Ober Almanza, quien recibió su oportunidad de debutar con el ‘Cardenal’ en el 90+2.

¿Qué pasó con el jugador de Santa Fe?

Como es normal en el fútbol colombiano cuando un jugador debuta, Ober Almanza fue ‘trasquilado’ por sus compañeros. Por eso, su corte de cabello provocó algunos comentarios.

Pero eso no fue lo que más llamó la atención, ya que las cámaras de la transmisión televisiva captaron a Almanza muy juguetón con su nariz. El llamativo episodio ocurrió antes de que él entrara al campo. Además, el momento circuló en redes sociales y se volvió viral.

