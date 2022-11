“Se creyó el Guardiola del Junior”, fulminante crítica de Carlos Valdés a Comesaña

Aunque su llegada parecía ser la solución a los problemas futbolísticos y malos resultados que estaba obteniendo el ‘Tiburón’ con Juan Cruz Real, el entrenador colombo-uruguayo no le ha podido dar vuelta a la situación y por eso recibe malos comentarios desde todos los frentes. Esto quedó demostrado con la crítica de Carlos Valdés a Julio Comesaña, que apuntó a las lamentables declaraciones sobre los resultados del Junior en cuadrangulares. Las palabras del exjugador dejaron en evidencia lo que muchos seguidores del FPC piensan sobre Comesaña, quien parece haber ‘tirado la toalla’.

Vea también: Los hinchas del Junior dejan todo en el estadio... hasta los dientes

Después de la dura derrota contra Millonarios en la Fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2022, Comesaña habló en rueda de prensa e intentó explicar el mal momento del Junior. Como si de una broma se tratara, pues el ‘Tiburón’ tiene una de las mejores plantillas del fútbol colombiano y es uno de los grandes, el DT colombo-uruguayo aseguró que su equipo no estaba en condiciones de entrar a ‘los ocho’ para pelear el paso a la final.

Nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho como veníamos.

Se hizo un esfuerzo grande en Montería, pero de pronto debimos ir con un equipo juvenil y habernos preparado con toda la gente para jugar la final de la Copa.

No es fácil tomar esas decisiones porque no pensamos que no estamos para todo

— Julio Comesaña