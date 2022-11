Qué humildad: DT de España confesó que es “el mejor entrenador del planeta”

Faltan contados días para que inicie el Mundial de Qatar 2022, ese que tanto estuvimos esperando durante todo el año. Una semana antes, todas las selecciones están anunciando sus convocados para afrontar las exigentes justas, mientras que los jugadores ‘calientan motores’ y solo piensan en esa gran fiesta, a pesar de que se siguen jugando algunas ligas.

La polémica del viernes fue desatada por Luis Enrique, el seleccionador de España, quien compartió en rueda de prensa su lista de convocados. Mucho revuelo se generó por la ausencia de creativos como Thiago Alcántara y Sergio Canales, así como el propio Sergio Ramos y Gerard Moreno en otros sectores del campo.

A través de su rueda de prensa ‘post-convocatoria’, el estratega de la ‘Roja’ se mantuvo firme en que tiene gran convencimiento sobre sí mismo. Además, hasta dijo que es el mejor entrenador de “la faz de la tierra”.

“Luis Enrique está encantado, con energía y ganas de vivir esto de manera diferente. (...)

Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar: soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas.

No tengo ninguna duda. No hay mejor seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo”.

— Luis Enrique, entrenador de España