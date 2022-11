El mosquito catarí que se la ‘montó’ a Javier Hernández Bonnet en pleno noticiero

Como el Mundial de Qatar 2022 esta ‘a la vuelta de la esquina’, diferentes medios ya desplegaron sus equipos en el país asiático y los ‘bloopers’ que vivieron periodistas y presentadores ya dieron de qué hablar. En esta oportunidad, Javier Hernández Bonnet interrumpió a Ricardo Orrego durante Noticias Caracol por culpa de un mosquito que no lo dejaba en paz. La particular situación desató las risas de os dos y no tardó en volverse viral.

Mientras presentaban uno de sus reportajes sobre la previa del Mundial, Javier Hernández Bonnet y Ricardo Orrego protagonizaron un divertido momento provocado por un mosquito. Resulta que el insecto no paraba de revolotear sobre Hernández Bonnet, quien tuvo que interrumpir a Orrego para poder librase de él.

Perdóneme, pero es que este mosquito no estaba en el libreto. Desde hace rato está acá. — Javier Hernández Bonnet

Orrego no soportó la risa al ver la peculiar situación, lo que le permitió hacer un chiste al respecto.

Está saludándolo un mosquito catarí. — Ricardo Orrego

Javier no se quedó atrás y, en medio de risas, expresó su molestia por la intensidad del mosquito. Después dio paso a la siguiente sección del noticiero, lo que puso fin al particular episodio.

Yo no sé quién lo mandó, pero llega y llega. ¡Qué barbaridad! — Javier Hernández Bonnet

El jocoso chicharrón que tuvo en vivo Javier Hernández Bonnet pic.twitter.com/3wbFXB9ilr — Ana (@PuraCensura) November 10, 2022

¿Cuándo empieza el Mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022, que ha estado repleto de polémica, empezará el próximo 20 de noviembre de 2022 con el partido Qatar vs. Ecuador. El juego entre cataríes y ecuatorianos se llevará a cabo a las 11:00 AM (hora de Colombia). Cabe señalar que desde las 10:00 AM se llevará a cabo la gran inauguración, que contará con la participación de Shakira, recordada porque elaboró la canción oficial del Mundial 2010, el ‘Waka Waka’.

