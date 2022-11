“Luchen por su vida”, madre de Egan conmovió con su mensaje sobre el cáncer de mama

Para nadie es un secreto que la madre del reconocido ciclista lucha contra la delicada enfermedad. Por eso, ha utilizado las redes sociales para generar conciencia al respecto y servir como un apoyo a quienes la padecen. En esta oportunidad, la mamá de Egan Bernal mandó mensaje a las mujeres sobre el cáncer de seno. Con unas cortas pero contundentes palabras, hizo un llamado a hacerse el autoexamen y también los controles pertinentes.

Vea también: La razón por la que Egan Bernal sorprendió a su mamá días después del accidente

El 6 de noviembre de 2022, el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión publicó una conmovedora entrevista hecha a Flor Marina Gómez, la madre de Egan Bernal. En esta habló de su lucha contra el cáncer de mama. Aunque ya superó la peor etapa de las quimioterapias, contó que todavía le queda años de tratamiento.

Flora Marina también explicó lo importante que fue para ella el ciclismo, el cual práctica con pasión, al igual que su hijo.

Me preparo para todo este proceso. El hacer hecho ejercicio me hizo más fuerte. Dentro de mi edad, el tener masa muscular me hizo más fuerte para poder mantener este ciclo.

— Flor Marina Gómez