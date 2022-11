“Lo que no empieza bien no termina bien”, Andrade sobre eliminación de Nacional

Andrés ‘Rifle’ Andrade es uno de los jugadores que no continuará en Atlético Nacional y luego de su salida del club habló de su paso por allí, entre otras tocó lo que significó la salida de ‘Gio’ Moreno para todo el grupo.

El jugador que dijo tener algunas ofertas del exterior, habló con uno de los programas de ESPN en donde expresó varias situaciones que vivió en el equipo que supo ser campeón.

Mencionó a los entrenadores con los que tuvo la oportunidad de trabajar y por encima de todos puso a Juan Carlos Osorio.

La salida de Gio Moreno

“Todos sentimos la salida de Giovanni Moreno y nadie pudo creer que se hubiese ido así se fue. El grupo sintió esos cambios y trató de levantar, pero finalmente no se consiguió”.

Los entrenadores que tuvo en Nacional

“De todos me llevo un aprendizaje, pero Osorio explotó la mejor versión de mí para dar el máximo nivel. Guimarães me dio confianza y tuve grandes Libertadores y juegos con él. Con Herrera y Sarmiento no tuve la continuidad que hubiese querido”.

Ofertas para el futuro

“Tengo ofertas del exterior, pero de Colombia el único que se contactó una vez fue América y no volvieron a decir nada. En años anteriores ellos se interesaron en mí, pero decidí seguir en Nacional”.

Los cambios en Nacional

“Hubo cambios que el plantel los sintió. De ahí empezó con pie izquierdo, después de ser campeones. Lo que no empieza bien no termina bien y este fue el caso de nosotros”.