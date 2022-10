“Fue macabro”: Macnelly Torres le sacó ‘los trapitos al sol’ a DT que lo dirigió

Cada vez es mayor el número de exfutbolistas que están presentes en los medios deportivos colombianos. Uno de los que recientemente se ha unido a este grupo es el exjugador Macnelly Torres.

Luego de una exitosa carrera con Atlético Nacional, su aparición en Junior de Barranquilla y sus presentaciones con la Selección Colombia, el barranquillero ahora se luce delante de los micrófonos en el programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio. Por supuesto, los periodistas aprovechan la presencia de figuras como el ‘Mago’ para preguntarles anécdotas y para que revelen algunos secretos.

El periodista Diego Rueda, director de este programa, cuestionó a ‘Mac’ sobre su relación con un técnico, en este caso Norberto Peluffo. Torres no tuvo ningún reparo en hablar de lo que vivió con este hombre que también ha pasado por los medios y a quien tuvo cerca en Junior y Atlético Nacional, en este último, durante un interinato en 2012.

Bueno, esa vez en Nacional realmente llegó y dijo: ‘muchachos, estos es de ustedes, no vengo a cambiar. Ustedes, dentro de lo que pienso, vienen haciendo las cosas bien, así que yo vengo es como a aportar, colaborar’ y creo que no duró mucho tampoco... creo que ahí llegó Juan Carlos Osorio.

Y después en la época del Junior, eso sí fue una época macabra, prácticamente me sacó del Junior...

Estoy hablando de lo que me pasó con Norberto Peluffo, no comencemos con los jueguitos aquellos con los que ponen a la hinchada a volar, estoy hablando de una relación en específico, ahí fue cuando me fui al Cúcuta. Me hizo fue un favor.

— Macnelly Torres