Cristiano Ronaldo por fin volvió al gol, estrenó celebración y rompió las redes

Desde el inicio de la actual temporada, el astro portugués ha lidiado con un bajón futbolístico que, sumado a sus constantes suplencias, lo tienen peleado con el gol. Precisamente por eso, muchos esperaban que celebrara con rabia cuando cortara la mala racha. Sin embargo, la celebración de Cristiano Ronaldo por su gol en Manchester United vs. Sheriff, en la Europa League 2022-23, fue bastante calmada. Esta llamó tanto la atención que se volvió viral en las redes sociales.

El gol de Cristiano Ronaldo:

En la tarde del 27 de octubre de 2022, Manchester United le ganó 3-0 al Sheriff en la Fecha 5 de la Europa League. Tras los goles de Diogo Dalot y Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, después de un cabezazo que el arquero le atajó, cerró la goleada con un zurdazo muy cerca del arco. Este gol cortó la mala racha del astro portugués, quien llevaba casi veinte días y cuatro partidos sin anotar.

¡¡CRISTIANO RONALDO!! El portugués capturó el rebote y marcó el tercero de Manchester United vs. Sheriff en la #UELxESPN.



📺 Mirá la #UEL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/QsQtmSFV5a — SportsCenter (@SC_ESPN) October 27, 2022

La celebración viral de Cristiano Ronaldo:

Uno de los detalles más curiosos del gol de CR7 fue su celebración. Él no saltó y abrió los brazos, como suele hacer. En esta oportunidad miró al cielo y con las manos hizo un sencillo gesto. La particular e inesperada celebración no tardó en volverse viral, al punto que muchos la quieren en el FIFA.

Cristiano Ronaldo ha vuelto a marcar gol y lo ha celebrado con su nueva celebración 😴



🐐🔥#CR7𓃵 pic.twitter.com/vBMH3fshqu — SrNaninho  (@SrNaninho) October 27, 2022

Marcó Cristiano Ronaldo en Old Trafford. TOP su celebración. 🔝🇵🇹 pic.twitter.com/FRRmCzTAcG — Coanalytics (@Coanalytics_) October 27, 2022

La nueva celebración de Cristiano Ronaldo 💤 pic.twitter.com/0jMdaNCjvD — Fútbol (@Futbool_Fotos) October 27, 2022

