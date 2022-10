A James lo extrañan en Inglaterra y una leyenda quisiera tenerlo en su equipo

Este sábado, James Rodríguez tuvo una de esas jornadas por las que tanto se le admira en el fútbol internacional. Por la jornada 9 de la Super Liga de Grecia, el Olympiacos visitó al Panetolikpos y lo venció por 2-0.

El ‘10′ colombiano tuvo una gran actuación, ya que asistió a Mathieu Valbuena para el segundo tanto del equipo de El Pireo. Este pasegol sumado al tanto de la fecha anterior ha sido una buena señal en el proceso de recuperación futbolística de James, el cual no ha pasado desapercibido en Inglaterra.

En conferencia de prensa, Frank Lampard, entrenador del Everton, habló sobre el regreso de Dominic Calvert Lewin, delantero que tuvo una lesión en la pretemporada y que apenas regresó el pasado miércoles ante el Newcastle.

El exfutbolista destacó que recupera a un jugador de gran valor para su plantilla por su aporte goleador, velocidad u gran juego aéreo. Pese a esto, en la pasada campaña, el artillero solo logró anotar cinto tanto y muchos señalan que es por la falta de un enlace en el equipo.

De inmediato, los periodistas recordaron a James y le preguntaron a Lampard si a su cuadro le hacía falta un jugador como el colombiano, a lo que respondió de manera afirmativa, aceptando la realidad de que no tiene una ficha así en su plantel.

Sí, seguro, pero si es un ajuste en formación o no. James era un tipo de jugador muy particular, el tipo de jugador con toda honestidad que no tenemos ahora y eso es todo.

— Frank Lampard