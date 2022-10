“El señor x”, Vélez soltó bombazo de mundialista que pudo dirigir la ‘Tricolor’

Con la llegada de Néstor Lorenzo a la selección Colombia, uno de los opositores a la decisión fue Carlos Antonio Vélez, quien en reiteradas ocasiones dejó en claro su confianza total a Carlos Queiroz. En esta ocasión, el analista se refirió a lo que fue el acuerdo con el estratega argentino y soltó el bombazo que un entrenador que dirigirá en Qatar 2022 fue uno de los candidatos fuertes para ser técnico de la ‘Tricolor’.

En su columna matutina del programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, Vélez se refirió al microciclo de la selección Colombia, llevado a cabo en Barranquilla del 18 al 20 de octubre, y una vez más criticó el trabajo de Lorenzo como timonel de Colombia.

Carlos Antonio comenzó reprochando las fechas de los microciclos. De paso, recordó la convocatoria anterior y la criticó por interferir en el desarrollo de la Liga Betplay 2022-2, tanto para los cuadrangulares semifinales como para los equipos que luchaban descenso.

El analista dio pie al tema con la fractura en el rostro de Carlos Garcés, que se ocasionó en una sesión de entrenamiento del microciclo el pasado miércoles 19 de octubre.

Alguien trinó que la Federación no se hacía responsable. Yo no lo creo, son responsables de los jugadores que vayan a las convocatorias.

Vélez aprovechó y nuevamente le lanzó ‘pulla’ a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la contratación de Néstor Lorenzo y no esperar al entrenador mundialista que participará en Qatar 2022.

Esto el señor x no hubiera hecho eso, no he me ha olvidado de él.

La Federación Colombiana de Futbol tenía al final dos opciones claras: Optaba por el señor x, un técnico de selección nacional que está en el mundial, pero tenía que esperar a que terminara el mundial o echaba mano de Lorenzo.

No había otra alternativa.

El señor x apareció de la nada y hubo sorpresa entre los dirigentes.

Se tomó la decisión apurada

— Carlos Antonio Vélez