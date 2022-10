Críticas a MinDeporte por designación de gerente para los Panamericanos en 2027

El pasado jueves, en horas del mediodía, se efectuó la mesa técnica de los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, esto con la presencia de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Lo más llamativo fue el nombramiento polémico del gerente para dichas justas. La designación, sin un comité previo, dio mucho de qué hablar.

En uno de los primeros pasos para darle pie a la organización técnica del evento, Urrutia se reunió con representantes de la Alcaldía y la Gobernación; además, allí estuvo Helmut Bellingrodt, vocero del Comité Olímpico Colombiano y el primer medallista en toda la historia del país.

En la mesa técnica se nombró a Rodolfo Bossa como el gerente de los Panamericanos, algo que no gustó para nada en el propio COC, debido a que “la decisión fue impuesta” sin consenso entre los actores involucrados.

El propio Bellingrodt, extrañado por la noticia, le informó a Urrutia que el nombramiento tenía que llevarse a cabo sin ninguna coacción. Es más, según lo que expresó después, no habían sido ni invitados a la mesa técnica.

“A veces no hay una coordinación de las tres entidades con el COC. Hoy recibí una convocatoria de un modo no oficial, pero fui porque soy amante al deporte. Tuve que hablar con el presidente. Resulta que no teníamos ni idea de esta reunión.

Quiero comunicar e informar que este trabajo se ha venido haciendo desde hace más de un año con miembros de Panam Sports.

Lo que quiero solicitar es que el Comité Organizador no se ha instalado todavía. Hemos recibido cartas de Panam Sports para la instalación del comité, que debe darse por carta olímpica. No se lo inventó Barranquilla”.

— Helmut Bellingrodt, vocero del Comité Olímpico Colombiano