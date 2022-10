‘Juanfer’ Quintero regañó a Borja por “no meter todos los goles que le pone”

Con gol de Miguel Ángel Borja, River Plate se llevó una muy buen triunfo de visitante ante Patronato de Paraná, por 0 goles a 1. Después de la eliminación por Copa Argentina, los dirigidos por Marcelo Gallardo se dieron la revancha ante el mismo rival que lo sacó de la fiesta. Lo mejor fue que el único tanto fue por pase de ‘Juanfer’ Quintero, quien ha recuperado su nivel y ahora está en notable racha.

Al final del partido, todo fue sonrisas para el ‘Millonario’, que está cerquita de consolidar su pase a la próxima Copa Libertadores. El 2022 fue muy pesado para River, pero todo indica que el próximo año será diferente.

El ‘Colibrí' habló con ESPN cuando se bajó el telón del partido, dándole las gracias a Dios por su gol y explicando su celebración muy ‘religiosa’ para algunos.

“El agradecimiento siempre a Dios, porque un hombre que no tiene fe y no cree en Él es muerto. Es lo que he venido creyendo junto a mi familia, y por eso trato de glorificar su nombre cada día”.

— Miguel Borja, jugador de River Plate