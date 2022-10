Carlos Bacca contó cómo afrontó la ausencia de su mamá: “es llorar en silencio”

Carlos Bacca es ídolo juniorista: El delantero de 36 años regresó a Junior tras poco más de 10 años de su exitosa travesía por Europa y aunque llegó con la misma ilusión que tenía en su juventud, un factor importante cambió en su carrera, pues ya no cuenta más con su mamá.

El oriundo de Puerto Colombia habló con El Heraldo acerca de los detalles que lo llevaron a regresar al Junior hasta este 2022, pese a que venían ‘coqueteando’ desde el 2021.

El delantero explicó que tanto él como su esposa querían regresar a Colombia, pero las negociaciones con el equipo no se consolidaron y tuvo que esperar más tiempo para regresar:

Mi esposa quería estar con la familia, me decía que ya era momento. Incluso, el año antes de llegar al Granada pasó lo del fallecimiento de mi mamá y fue una de las cosas que nos llevó a decir que nos quedábamos.

Salió lo del Granada y ella no estaba muy contenta de que me fuera, pero lo de Junior se daba, no se daba y al final no se llegó a un arreglo porque no era el tiempo de Dios.

Se oficializó lo del Granada y nos fuimos. Pero estando allá yo no la veía feliz, porque en su cabeza estaba el quedarnos en Barranquilla y Junior

— Carlos Bacca