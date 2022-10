“Hace mucho no me sentía así”, Mariana Pajón ganó oro en Mundial de BMX y derrochó alegría

Sin duda alguna, la antioqueña es una de las deportistas más importantes y exitosas en la historia de deporte colombiano. Aunque llevaba un par de años sin dar mucho de qué hablar, pues las lesiones y la inactividad lo impidieron, ella reapareció con un triunfo importantísimo. Resulta que Mariana Pajón ganó oro en la última ronda de la Copa del Mundo de BMX Racing 2022, competencia disputada en Bogotá, Colombia. Tras la consagración, Pajón demostró su alegría en una corta charla con la prensa.

Vea también: Integrante del Pasto recibió feo botellazo e hinchas piden sanciones para el Pereira

En la tarde del 2 de octubre de 2022 se disputó la última ronda de la categoría élite en el Mundial de BMX, competencia que da puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Como en los viejos tiempos, Pajón dio cátedra y cruzó la meta en el primer lugar. Con esto, ratificó que está acercándose a su mejor estado de forma y logró otro reconocimiento en la disciplina.

Tras su gran triunfo, Mariana Pajón habló para los medios de comunicación colombianos. Ella empezó por demostrar su alegría, ya que llevaba varios meses sin obtener un triunfo de este calibre.

Es un día muy especial. Hace mucho tiempo no me sentía así. Hace más o menos dos años no hacía algo así. Estoy muy contenta que haya sido acá.

— Mariana Pajón