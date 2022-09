Andrés ‘Manga’ Escobar, condenado a pagar más de dos años de prisión en Islandia

Andrés ‘Manga’ Escobar, futbolista que militó en el Leiknir Reykjavik de la Liga Islandesa, deberá pagar dos años y medio de prisión y un acumulado de 4.9 millones de coronas islandesas (150 millones de pesos, aproximadamente) a una ciudadana islandesa, quien lo denunció por abusar sexualmente de ella.

Luego de dar su versión de los hechos, exactamente en la Audiencia Nacional, dicha defensa no convenció al tribunal designado, por lo que se tomó la decisión de judicializarlo en una prisión islandesa. ‘Manga’ sostuvo firmemente que hubo un consentimiento previo; sin embargo, se le dio el papel de culpabilidad.

Cabe anotar que Escobar había finalizado su contrato el año pasado, mientras que pagaba prisión preventiva, todo por evitar de que huyera del país. La “poca solidez en la defensa” conllevó a que se tomara la determinación de aplicarle la medida de aseguramiento.

Lea también: Vergüenza total: hinchas de Millonarios se ‘agarraron’ entre ellos mismos

En marzo de 2022, ‘Manga’ había enviado una solicitud de ayuda a las autoridades correspondientes, insistiendo en su inocencia.

“Hoy estoy en la calle esperando ayuda de mi gobierno. Me han sacado del apartamento, no puedo trabajar y no puedo volver a mi país, pues la Policía me ha quitado mi pasaporte en septiembre del año pasado. Se me agotaron los recursos, pues ya he gastado más de 40.000 dólares en este país, del cual soy preso”.

— Andrés 'Manga' Escobar