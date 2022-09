¿Exigen mucho? Nacional solo pide dos requisitos innegociables a su nuevo DT

El domingo anterior, Atlético Nacional venció por 3-0 al Deportivo Cali y consiguió un nuevo triunfo de la mano de Pedro Sarmiento. Tras la destitución de Hernán Darío Herrera de este cargo, el antioqueño asumió la responsabilidad de conducir al ‘Verdolaga’ y ya suma dos victorias.

Aunque el ‘Verde de la Montaña’ ha mostrado una evidente mejoría, desde la dirigencia del equipo tienen claro que Sarmiento se mantendrá solo como interino y por eso continúan en la búsqueda de un nuevo adiestrador. Hasta el momento se ha rumorado con varios nombres como los de Santiago Escobar y Miguel Ángel Ramírez, pero no hay nada concreto.

Sin embargo, el presidente Mauricio Navarro ha indicado que el proceso de encontrar un DT se está haciendo “con calma”, pero también dejó claras las características que buscan para este perfil. Sumado a esto, en el espacio ‘Palabras Mayores’ del programa Planeta Fútbol de Antena 2, Carlos Antonio Vélez señaló las dos principales condiciones que deben cumplir los candidatos.

Además, el comentarista manifestó que más allá de contratar un nuevo timonel a corto plazo, en la institución planean incorporar un central y un delantero para reforzar la zona defensiva y la ofensiva. El resto de incorporaciones las decidirá quien llegue al banquillo ‘verdolaga’.

La noticia es que Nacional tiene dos puntos que va a soldar: va a reforzar con un central y un 9, de resto no. El resto el técnico que llegue a reemplazar a Sarmiento, porque Sarmiento sabe que es interino y así gane todos los partidos, él sabe que es interino.

Nacional no ha contratado a ningún Ramírez, ni a ningún Vélez, ni a ningún Martínez, ni a ningún González, no ha contratado técnico. Lo del director técnico va con calma, está viendo los candidatos y es requisito ‘sine qua non’ para el nuevo técnico de Atlético Nacional, dos cosas: experiencia en torneos internacionales y que use la cantera, que sea un promotor de jugadores de cantera al primer equipo.

— Carlos Antonio Vélez