Carlos Antonio comparó a Dayro con James y pidió al goleador para ‘La Tricolor’

A la espera de que James Rodríguez se sume al grupo de convocados por Néstor Lorenzo para los juegos amistosos de la Selección Colombia ante Guatemala y México, la polémica sigue en pie. El llamado del ‘10′ a ‘La Tricolor’ ha dejado todo tipo de reacciones y uno de sus más críticos, el periodista Carlos Antonio Vélez se ha dado un festín para hablar de esta situación.

Cabe resaltar que el argumento que más se ha repetido para el disgusto por la convocatoria del ahora jugador del Olympiacos, es que en los últimos seis meses apenas había sumado un poco más de 20 minutos, cifras que retratan su casi nula continuidad. Este lunes, en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, Vélez fue reiterativo en manifestar que el cucuteño no está en condiciones para estar en el seleccionado y menos si se tiene en cuenta que hay jugadores en mejor nivel.

Vea acá: Dayro Moreno metió épico doblete, llegó a 37 años y les cumplió promesa a sus hijas

Incluso, el comentarista se atrevió a dar nombres, más específicamente el de Dayro Moreno, jugador que viene siendo gran figura del Atlético Bucaramanga y que viene de anotar un doblete frente a Santa Fe. Vélez señaló que Moreno ha hecho méritos suficientes para ser considerado por Lorenzo, muchos más que James.

Así como usted llama a un tipo que no entrena, no trabaja y que lleva seis meses sin jugar, por qué no puede llevar a Dayro Moreno.

— Carlos Antonio Vélez